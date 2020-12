Gravina: «Sono un sostenitore dei play-off. Sulla riapertura degli stadi…»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha svelato che l’opzione dei playoff è ancora sul tavolo

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della sua possibile rielezione, della riapertura degli stadi e di un nuovo formatto del campionato di Serie A. Queste le sue parole.

PLAYOFF – «Sono un grande sostenitore dei play off, ma non possiamo ridurre tutto solo a questo, le mie idee le proporrò nei tempi e con le modalità corrette. Quest’anno il campionato di Serie A è molto avvincente, eppure bisogna interrogarsi in continuazione su come renderlo sempre più incerto e affascinante».

STADI APERTI A GENNAIO? – «Questa è la nostra speranza. Al momento però non ho indicazioni da parte del Governo. Ogni decisione andrà condivisa e valutata in base al contenimento del virus».