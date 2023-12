Gravina duro: «Riforma calcio italiano? Tante parole, ma i fatti...»

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha tuonato sulle riforme del calcio italiano e la prossima assemblea, ecco il commento

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, è intervenuto all’Ansa sulle riforme del calcio italiano a partire della prossima assemblea. Ecco il suo pensiero.

LE PAROLE – «Ho convocato per il prossimo 11 marzo l’assemblea per la modifica dello Statuto che avevo annunciato nella scorsa riunione del Consiglio Federale. Sapete quanto sono sensibile a questo tema, sono stato il primo a porre sul tavolo l’argomento. Ho presentato diversi progetti ma alla disponibilità a parole ancora non sono seguiti i fatti».