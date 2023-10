Gravina: «Abbiamo una grande responsabilità sull’impatto comunicativo che il mondo del calcio ha». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato del caso scommesse in Serie A a margine del Premio Edela.

PAROLE – «Un riconoscimento che nobilita la mia sensibilità e quella della nostra federazione, sempre più impegnata in un processo di educazione in tutti i settori, in particolare dove sono coinvolti i giovani. Abbiamo una grande responsabilità, legata a una profonda diffusione dell’impatto comunicativo che il mondo del calcio ha. Loro sono testimonial sempre, anche quando sbagliano e poi si ravvedono come sta succedendo in questi giorni».