Grassadonia mastica amaro: «Vorrei che fosse un bruttissimo sogno ma non è cosi e pure contro l’Inter meritavamo di più»

Grassadonia, il tecnico della Lazio Women esterna la sua frustrazione per il momento delicato delle sue ragazze: le sue dichiarazioni

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio al termine della sfida con l’Inter Women ha parlato mister Grassadonia il quale rilascia queste considerazioni sulla partita

PAROLE – Vorrei fosse un brutto sogno, ma così non è. Anche oggi questa squadra meritava di più. Difficile trovare le parole e poi analizzare una partita in cui abbiamo sofferto sicuramente il primo tempo, ma più sul piano della corsa che delle occasioni. Siamo stati timidi e nel secondo tempo invece, penso si sia vista solo la Lazio in campo. Continueremo a lavorare a questo punto sui rigori da battere, lo facciamo comunque sempre e c’è poco da dire a questa squadra per quello che riesce a esprimere e creare. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare, a migliorare e a crederci perché oggi la squadra ha trovato il coraggio di giocare e osare. Cose che dovevamo fare soprattutto nel primo tempo dove siamo stati un po’ frettolosi, la palla scottava. Continuano a lavorare

È chiaro che abbiamo sbagliato 4 rigori in momenti cruciali della gara e poi con calciatrici diverse, ripeto prima o poi dobbiamo sfatare questo tabù. È una classifica che piange in cui la Lazio ha una posizione che sicuramente non merita. Con grande lucidità si continua a lavorare e a colmare le cose che mancano, arriverà anche il rigore che segneremo. Cercando di fraseggiare meglio con più serenità, abbiamo corretto anche qualcosa cambiando interpreti per caratteristiche. L’Inter ha giocato di rimessa, abbiamo avuto coraggio e la squadra si è espressa bene. Non dobbiamo perdere la fiducia. Domenica c’è il derby che sicuramente può darci tante risorse perché dobbiamo avere la convinzione di essere sulla strada giusta. La mia è una squadra matura e consapevole, non si può non vedere cosa sta facendo. I risultati sono non positivi e la Lazio non merita questa classifica, ma col dialogo e col confronto cercheremo di superare anche l’ostacolo dei rigori