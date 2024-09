Grassadonia: «Le ragazze sono state bravissime e da questa partita ci portiamo a casa QUESTE DUE COSE»

Grassadonia, il mister della Lazio Women commenta la partita vinta dalle sue ragazze di quest oggi rilasciando queste parole

Alla luce della vittoria di quest oggi della Lazio Women contro l’Orobica, ha parlato sui canali ufficiali del club il mister Grassadonia che rilascia a caldo queste considerazioni

PAROLE – Ci portiamo a casa, oltre al passaggio del turno che è fondamentale, anche la consapevolezza che bisogna lavorare tanto. Sapevamo che saremmo potuti andare incontro a difficoltà perché abbiamo cambiato leggermente rispetto alla settimana scorsa e hanno giocato quelle che venerdì non hanno giocato. C’è stato l’ingresso della Yang che lavora con noi da una settimana. Abbiamo lavorato su un centrocampo a due che è un mondo completamente diverso rispetto a quello a tre, c’è da lavorare e crescere. Questa partita porterà grandi insegnamenti

Dal punto di vista dell’approccio le ragazze si sono impegnate, hanno cercato di fare il massimo. Siamo andati un po’ in difficoltà dal punto di vista delle letture, delle situazioni tattiche. In un centrocampo nuovo con un attacco a tre è tutto diverso, non posso colpevolizzarle per l’approccio perché sono state problematiche dovute da un fattore tecnico sul quale lavoreremo

C’è competitività in ogni ruolo, ma a oggi siamo mancanti di una punta centrale che possa sostituire Piemonte quindi lavoreremo su un’alternativa. Chi ha giocato e chi è subentrata si è fatta trovare pronta, abbiamo incontrato una squadra che ha giocato col sangue agli occhi come è giusto che sia e lavoriamo e cresceremo

Abbiamo provato a fare questo perché dobbiamo avere la possibilità di variare o dall’inizio o in corsa. È poco tempo che lavoriamo insieme come blocco squadra, ci mancano venti giorni per lavorare insieme. È una squadra costruita sul gong del calciomercato e mi stuzzica si, gli automatismo sono diversi rispetto a un centrocampo a tre ma farò vedere loro cosa abbiamo fatto bene. Farò fare delle sedute video che ci serviranno per le cose negative e positive