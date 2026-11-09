Gudmundsson migliora, Gattuso prepara il ritorno dell’islandese! Fissata la data del primo test

Infortunio Gudmundsson, l’attaccante islandese si avvicina al rientro dopo il lungo stop per il problema alla spalla. Gattuso vuole testarlo nell’amichevole del 14 novembre

La Lazio di Gennaro Gattuso sfrutta la sosta per le Nazionali per recuperare alcuni elementi importanti della propria rosa. Tra questi c’è soprattutto Albert Gudmundsson, ormai fermo da circa 45 giorni a causa dell’infortunio alla spalla riportato durante gli impegni con l’Islanda. Il fantasista biancoceleste sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo e potrebbe presto tornare ad assaporare il campo, seppur inizialmente in un contesto amichevole.

Le indicazioni sul recupero sono incoraggianti e lo staff tecnico ha già individuato un appuntamento utile per verificarne le condizioni. L’obiettivo è permettere al classe ’97 di ritrovare gradualmente il ritmo partita, senza forzare i tempi e soprattutto evitando possibili ricadute.

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Lazio, sabato 14 novembre il primo test contro il Mgarr United

La data da cerchiare sul calendario è quella di sabato 14 novembre, quando la Lazio affronterà il Mgarr United in un’amichevole programmata alle ore 11 presso il centro sportivo di Formello.

L’incontro contro la formazione maltese allenata dall’ex biancoceleste Andrea Agostinelli potrebbe rappresentare un passaggio importante per il recupero di Gudmundsson. Gattuso, intervenuto alla vigilia della trasferta contro il Napoli, ha spiegato di voler concedere all’islandese circa 35-40 minuti di gioco, compatibilmente con le sue condizioni fisiche.

L’intenzione è quella di verificare la risposta del giocatore alle sollecitazioni di una partita, dopo settimane caratterizzate dalle terapie e dal lavoro individuale.

Gattuso attende il ritorno in gruppo dell’attaccante

Il rientro di Albert Gudmundsson rappresenterebbe una notizia particolarmente importante per Gennaro Gattuso, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Il recupero dell’islandese verrà comunque gestito con grande attenzione. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, valutando soprattutto la risposta della spalla ai movimenti e ai contrasti.

L’obiettivo dello staff sanitario è consentire al calciatore di riprendere progressivamente gli allenamenti con il resto della squadra, aumentando i carichi di lavoro soltanto quando arriveranno le necessarie garanzie fisiche.

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Infortunio Gudmundsson, nel mirino la sfida contro il Lecce

Il prossimo obiettivo di Gudmundsson è tornare a disposizione per gli impegni ufficiali successivi alla pausa per le Nazionali. La partita contro il Lecce, in programma il 21 novembre, è una possibile occasione per rivedere l’attaccante islandese tra i convocati. Molto però dipenderà dalle risposte che arriveranno durante gli allenamenti e dall’eventuale impiego nell’amichevole contro il Mgarr United.

Per Gattuso, recuperare un giocatore con le caratteristiche tecniche di Gudmundsson significherebbe ritrovare una soluzione offensiva preziosa, capace di garantire qualità, imprevedibilità e nuove possibilità nelle rotazioni.

La sensazione è che il momento del ritorno si stia avvicinando, ma la prudenza resta fondamentale. L’amichevole di sabato potrebbe fornire indicazioni importanti sulle reali condizioni dell’islandese e permettere alla Lazio di programmare con maggiore precisione il suo definitivo reinserimento.