Gran Galà AIC, venerdì la premiazione: tanti biancocelesti in lizza

Gran Galà AIC del calcio, venerdì la premiazione: tanti biancocelesti in lizza per un premio. Ci sono Acerbi, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile e Inzaghi

Torna il Gran Galà del Calcio AIC, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. Tanti biancocelesti in lizza per un premio: Acerbi, Luis Alberto, Milinkovic, Immobile, Inzaghi e la stessa Lazio.

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Donnarumma, Handanovice Szczesny

DIFENSORI: Acerbi, Bonucci, Cuadrado, De Vrij, Di Lorenzo, Gosens, Hateboer, Theo Hernandez e Koulibaly

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella, Bentancur, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Pjanic

ATTACCANTI: Dybala, Ibrahimovic, Ilicic, Immobile, Lukaku e Cristiano Ronaldo

ALLENATORI: Roberto De Zerbi, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi

ARBITRI: Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato e Gianluca Rocchi.

SOCIETÀ: Atalanta, Juventus e Lazio.