Serie A, il Governo è pronto a dare l’ok per gli allenamenti

A pochi giorni dall’inizio della Fase 2, il Governo è propenso a far ricominciare gli allenamenti in vista della ripresa della Serie A

La Serie A sta per ricominciare, ora anche il Governo è propenso. Finalmente una buona notizia per il calcio italiano che ha vissuto momenti di grande confusione.

Da come riporta Sky Sport, pare sia arrivato l’ok del Presidente del Consiglio per ristabilire gli allenamenti individuali dal 4 maggio (quindi con l’attivazione della Fase 2) e che dal 18 le squadre possano ritrovarsi in gruppo. Questa sera il Premier Conte in conferenza stampa dovrebbe parlare anche di questo.