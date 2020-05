Calciomercato Lazio, Marca rivela: «Gotze tratta con il Milan»

Mario Gotze non rinnoverà con il Borussia Dortmund. Marca da molto vicino il tedesco al Milan, la Lazio può ancora sperare?

Nel weekend il Ds del Borussia Dormund ha annunciato che Mario Gotze non rinnoverà il contratto e che è quindi libero di trovare una nuova squadra per la prossima stagione.

Sulle tracce del tedesco ci sarebbe la Lazio, ma per Marca il giocatore è prossimo al Milan: «Gotze sta trattando la sua firma a zero con il Milan che può essere il suo prossimo club. Ci sono dialoghi in corso per portarlo in rossonero a scadenza. Ci sono anche possibilità in Spagna, Gotze si sta guardando attorno ma il suo prossimo destino può essere il Milan. Ha già capito che l’ingaggio attuale da 7,5 milioni all’anno è inarrivabile, ecco perché i rossoneri preparano l’offerta e trattano con Mario: lavori in corso, il tentativo è reale». Al momento per i biancocelesti le possibilità di riuscita sono pari a zero, ma mai dire l’ultima con Tare e Lotito.