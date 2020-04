Calciomercato Lazio, la società pensa ad un colpo alla Klose: Gotze nel mirino

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste sta monitorando la situazione legata a Gotze del Dortmund

Sarà sicuramente un mercato diverso quello che vedremo in questa stagione. Il futuro è ancora incerto per dire in modo concreto come si svilupperanno le cessioni e gli acquisti per la prossima stagione. Di sicuro però le società stanno già lavorando in merito e anche la Lazio sta monitorando alcune situazioni interessanti. Tra queste c’è quella che riguarda Mario Gotze il cui contratto è in scadenza a giugno con il Borussia Dortmund.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il tedesco sarebbe un colpo alla Klose, due però i problemi: l’ingaggio molto alto, difficilmente scenderà sotto i 4 milioni di euro, e la tenuta fisica non ottimale che spesso ha caratterizzato la carriera del giocatore.