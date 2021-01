Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della vicenda Gomez in conferenza stampa

«Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi». Così Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, sulla vicenda legata al futuro del Papu Gomez.