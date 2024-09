GOL NOSLIN: dopo 30 SECONDI trova il terzo gol, ma il TORO non si arrende: Coco 3-2! – VIDEO

Gol Noslin: il neo entrato ci mette appena 30 secondi a trovare il gol del 3-1 in Torino Lazio: palla al centro e Coco accorcia

Torino Lazio si chiude con il gol di Noslin: l’attaccante, dopo il rosso rimediato in due minuti in Europa League, entra al posto di Castellanos e ci mette appena 30 secondi per trovare il gol del 3-1 in Torino Lazio. Prima sponda per Pellegrini che trova il fondo, cross in mezzo per Vecino che serve un bel filtrante a Noslin che sembra il colpo del ko.

Sembra tutto finito, ma palla al centro ecco la rete di Coco del 3-2: conclusione in mezza rovesciata che non lascia scampo a Provedel