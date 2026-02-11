Gol Noslin, l’olandese firma la splendida rete del pareggio al Dall’Ara! Cosa filtra

Gol Noslin, il giocatore biancoceleste non ci pensa due volte e tira in porta! Sigla in questo modo il pareggio dell’1-1: le ultime

La Lazio ha trovato il pareggio al 48′ minuto contro il Bologna nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo essere stata in svantaggio nel primo tempo. La rete dell’1-1 è arrivata grazie a una splendida azione sulla destra di Dele Bashiru, che ha superato Ferguson e ha messo un perfetto pallone rasoterra al centro dell’area. A quel punto, è stato sufficiente per Noslin spingere il pallone in rete, siglando così il pareggio per i biancocelesti.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Fabiani e di Pedro nel prepartita e molto altro

Coppa Italia Lazio, Noslin segna il gol del pari

Il gol del pareggio firmato da Noslin è stato un momento cruciale della partita. Il giocatore olandese ha dimostrato grande opportunismo, facendosi trovare pronto in un’azione ben orchestrata da Dele Bashiru, come citato. Con il gol dell’1-1, la Lazio ha riacceso le speranze di passare il turno.

Lazio Bologna, il match si fa intenso: ora è tutto da giocare

Il pareggio ha sicuramente rinvigorito la Lazio, che ora ha la possibilità di lottare per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Il risultato è ancora in bilico, ma la squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato di poter reagire prontamente alle difficoltà. Il secondo tempo promette emozioni!

