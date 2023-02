Gol Immobile: Ciro porta avanti la Lazio e poi raddoppia dal dischetto. Superato Hamrin

Immobile ha portato avanti la Lazio sul campo della Salernitana trovando poi il raddoppio su rigore: il bomber supera Hamrin a 190 reti in A

Dopo il gol in Conference League contro il Cluj, Ciro Immobile torna al gol sbloccando la gara tra Salernitana e Lazio.

Il numero 17 biancoceleste sale a quota 190 reti in Serie A agganciando Hamrin. Poco dopo lo stesso Immobile trova il raddoppio su rigore salendo a quota 191 reti: è l’ottavo all time in Serie A.