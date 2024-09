Gol Guendouzi, Torino Lazio 0-1! Grande giocata di Tavares, il francese a botta sicura – VIDEO

Gol Guendouzi, Torino Lazio 0-1: grande giocata di Tavares che serve per il francese che conclude a botta sicura alle spalle di Paleari

Inizia che meglio non si poteva Torino Lazio per i biancocelesti, con la rete all’8′ di Mateo Guendouzi! Il buon avvio dei biancocelesti allo Stadio Grande Torino viene subito ripagato dalla rete del francese che apre il match.

Guendouzi opens the scores! Tavares with the assist ⚽️ pic.twitter.com/Ck78NxUjaM — ⭐️ Serie A U25 (@SerieAstatss) September 29, 2024

Decisivo Tavares: il terzino riconquista palla in alto e si lancia sulla corsia di sinistra bruciando in velocità i granata: palla in mezzo per l’accorrente Guendouzi che dall’altezza del dischetto del rigore calcia di prima intenzione mettendo alle spalle di Paleari.