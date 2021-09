Goal Of The Day Lazio, il siluro di Candreva contro il Palermo VIDEO

Goal Of The Day Lazio, 9 anni fa i biancocelesti battevano il Palermo all’Olimpico grazie a Klose e alla botta dalla distanza di Candreva

2 settembre 2012, Stadio Olimpico. Si gioca Lazio-Palermo ed è la seconda giornata. Non un pomeriggio normale per chi era allo stadio, indimenticabile il gol fantastico di Candreva, che dai 30 metri armava il destro piazzandolo all’incrocio. Di Miro Klose gli altri due gol, che permisero alla Lazio di imporsi per 3-0 sui rosanero.

Il club ha ricordato il gran gol di Candreva nel Goal Of The Day.