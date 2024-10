Giuseppe Pastore promuove la Lazio: «La SOLUZIONE trovata da Baroni mi piace, forse cambierei SOLO UNA COSA»

Le parole di Giuseppe Baroni sulla Lazio di Baroni: «In Italia la vedo in questa posizione, mentre in Europa può fare bene»

Giuseppe Baroni ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Lazio di Baroni, elogiando in particolar modo la soluzione trovata da Baroni per far convivere Castellanos e Dia insieme dal primo minuto.

PAROLE – «C’è questa soluzione delle due punte pure, utilizzata da Lazio e Milan, che mi piace molto. Forse andrebbero invertiti Dia e Castellanos, ma il primo lo fa benissimo quel ruolo quindi va bene così. Chissà che non possa diventare una tendenza questa di sfruttare due prime punte forti, anche Vanoli con Zapata e Sanabria a Torino può farlo. La Lazio in campionato la vedo tra il quinto e l’ottavo posto, mentre può fare molto bene in Europa perché ha giocatori di gamba adatti a quel tipo di gioco. Questa settimana ha fatto tre gol alla Dinamo e tre gol al Torino, se Baroni trova l’equilibrio può fare bene».