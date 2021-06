Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato in una lunga intervista: le sue parole su temi riguardanti la Lazio

SALERNITANA IN A – «Un proprietario con due squadre è una situazione totalmente anomala e credo non accettabile per la Serie A».

10 GARE IN 10 SLOT DIVERSI – «Potrebbe essere una scelta prudente se fosse motivata dall’esigenza di distribuire meglio i carichi sulla Rete, ma non credo sia solo questo il motivo, pertanto bisogna capire se sia una soluzione fattibile o meno. Confido che venga salvata la contemporaneità nelle ultime tre giornate. Quest’anno abbiamo addirittura assistito allo slittamento a fine campionato di Lazio-Torino per aspettare il giudizio del Coni, contro qualsiasi basilare principio di salvaguardia della regolarità del campionato».