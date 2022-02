Giudice Sportivo, Zaccagni entra in diffida

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l’ammonizione rimediata contro l’Udinese domenica. Mattia Zaccagni è entrato ufficialmente in diffida.

Il giocatore ex Verona si aggiunge a Luiz Felipe, Marusic e Pedro. Insomma, l’elenco dei diffidati si allunfa in casa biancoceleste. Il Giudice Sportivo intanto ha confermato anche il cartellino giallo per Cataldi, arrivato per proteste.