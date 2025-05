Giudice sportivo Serie A, uno squalificato e tre ammoniti per Baroni: tutti i dettagli sulla sfida imminente

Giudice sportivo Serie A, ecco quale sarà la situazione della Lazio in vista del big match contro la Juventus in Serie A

È forse possibile respirare l’aria della Champions League in Serie A? Sicuramente Lazio Juventus trasuderà quest’odore in quanto entrambe le formazioni concorrono per il quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla competizione nobile.

Per questa ragione potranno essere molto influenti sulla sfida le decisioni del giudie sportivo Serie A. Infatti la squadra di Baroni dovrà fare a meno di uno squalificato e dovrà vedersela con tre giocatori ammoniti. I biancocelesti dovranno fare infatti a meno di Hysaj, a cui è stata confermata la squalifica, e dovranno prestare attenzione a Vecino, Provstgaard e Pellegrini. il quale rischia la diffida.