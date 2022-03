Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Zaccagni

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica di Mattia Zaccagni, che salterà dunque il derby di domenica

A pesare l’ammonizione rimediata ieri per simulazione. L’ex Verona aveva saltato anche la gara d’andata, ma in quel caso l’assenza era stata per infortunio. Il giocatore dunque tornerà dopo la sosta, quando la Lazio affronterà il Sassuolo.