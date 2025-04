Condividi via email

Pochi istanti fa è arrivata la decisione definitiva del Giudice Sportivo, in merito alle sanzioni da applicare a calciatori e società, in virtù di quanto avvenuto nell’ultimo turno di campionato.

Confermata la squalifica di Isaksen per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e di conseguenza, sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Genoa. Inoltre, anche la società Lazio è stata multata di 4000 euro, per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) .