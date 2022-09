Giudice Sportivo,squalificato Maurizio Sarri: il motivo

Il Giudice Sportivo ha deciso per la squalifica di Maurizio Sarri dopo l’ammonizione rimediata nella sfida contro la Cremonese

Il cartellino giallo è arrivato per un cambio rallentato e si somma per l’ammonizione con diffida giunta dopo il dito medio in occasione di Lazio-Verona. Il tecnico dunque non sarà in panchina nella sfida con lo Spezia del 2 ottobre.