Giudice Sportivo, squalifica per Maximiano. E Immobile...

Arriva il comunicato del Giudice Sportivo: ecco la decisione per quel che riguarda Luis Maximiano. Sanzione anche per Immobile

Arriva il comunicato del Giudice Sportivo. C’è dunque la decisione per quel che riguarda Luis Maximiano. Sanzione anche per Immobile.

Il portiere è stato squalificato per una giornata per aver «colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo a un avversario di andare a rete». Ammenda di 1500 euro invece per l’attaccante, ammonito per proteste, ma la sanzione è aggravata in quanto capitano.