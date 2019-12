Giudice Sportivo, confermato: Rog salta la Lazio, due giornate a Pandev

Giudice Sportivo, le decisioni in merito alla quindicesima giornata del campionato di Serie A conclusosi domenica

Tutto confermato per quanto riguarda le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quindicesima giornata di campionato. Confermata l’espulsione di Rog che quindi salterà il prossimo match del Cagliari contro la Lazio.

Pjanic, Petriccione, Mancini, Lucioni, Kurtic, Cistana, Agudelo, Cuadrado, Dawidowicz salteranno anche loro il prossimo match. Due turni invece per Pandev e per Maksimovic. Ancora due giornate da scontare per il portiere dei sardi Olsen.