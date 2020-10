Giudice Sportivo, rinviata la decisione su Juventus Napoli

Il Giudice Sportivo ha rinviato la decisione relativamente al rinvio del match tra Juventus e Napoli.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha rinviato la decisione relativamente al match tra Juventus-Napoli, il quale si sarebbe dovuto svolgere domenica scorsa. Il Giudice ha dichiarato la gara “sub iudice“, in attesa di un supplemento di indagine. Il big-match tra la squadra di Pirlo e quella di Gattuso non è stato disputato per la mancata trasferta dei partenopei a Torino, dopo il divieto di spostamento da parte della Asl a seguito di due casi di Coronavirus dei calciatori Zielinski ed Elmas.