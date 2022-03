Giudice Sportivo, confermata la squalifica per Pedro. E Patric...

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per Pedro, ammonito nel derby di domenica. Invece Patric…

Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per Pedro, ammonito nel derby di domenica con la Roma per proteste contro il direttore di gara. Lo spagnolo dunque non sarà a disposizione per il Sassuolo.

Novità arrivano anche per quel che riguarda Patric. Il difensore è stato ammonito pur essendo in panchina ed entra ufficialmente in diffida.