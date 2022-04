Giudice Sportivo, Leiva l'unico biancoceleste sanzionato. E Juric...

Sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti l’ultimo turno di Serie A: le decisioni su Leiva e Juric

Sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti l’ultimo turno di Serie A. Leiva è stato l’unico sanzionato biancoceleste. L’italo-brasiliano ha totalizzato, con quella di domenica, la settima ammonizione.

E intanto è stato confermata la squalifica di Juric, che dunque non siederà in panchina durante Lazio-Torino, in programma sabato sera.