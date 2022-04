Giudice Sportivo, tre biancocelesti sanzionati: i dettagli

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo che riguardano l’ultimo turno di Serie A: tre i biancocelesti sanzionati

Lucas Leiva ha rimediata l’ottavo cartellino e al prossimo per lui scatterà la diffida. Settima ammonizione per Cataldi e seconda invece per Strakosha. Per quel che riguarda lo Spezia, avversario sabato, confermata la squalifica di Erlic.