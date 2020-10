Lazio, sanzione per Acerbi, Akpa Akpro e Hoedt. Sono questi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo dopo la 5^ giornata

Conclusa la 5^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emanato i relativi provvedimenti disciplinari.

In casa Lazio, dopo la gara contro il Bologna, solo Acerbi, Hoedt ed Akpa Akpro hanno rimediato una sanzione. Per il leone biancoceleste è la seconda, la prima per tutti gli altri.