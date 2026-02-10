Giudice Sportivo Lazio, deliberate le decisioni dopo il 24° turno! Le novità

Giudice Sportivo Lazio, è stata resa nota la decisione sui biancocelesti al termine del 24° turno di Serie A. Le ultime novità

Durante la riunione del 10 febbraio 2026, il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni relative al pareggio 2-2 della Lazio contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita, che aveva visto un intenso confronto tra le due squadre, ha portato a delle decisioni importanti per i biancocelesti, con Alessio Romagnoli protagonista di una sanzione che lo costringerà a saltare una giornata di campionato.

La sanzione a Romagnoli: squalifica per comportamento scorretto

Alessio Romagnoli è stato squalificato per una giornata effettiva di gara dopo un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il difensore biancoceleste, già diffidato, ha ricevuto la sua quinta sanzione, che comporta il conseguente stop per la prossima partita. Il Giudice Sportivo ha preso questa decisione in seguito all’analisi dei referti arbitrali e dei rapporti dei collaboratori federali, come confermato dal presidente Gerardo Mastrandrea e dal supporto di Stefania Ginesio e Carlo Moretti.

La prima sanzione per Kenneth Taylor

Oltre a Romagnoli, anche Kenneth Taylor ha ricevuto la sua prima sanzione. Non si tratta di una squalifica, ma di una sanzione che evidenzia il comportamento del giocatore nella gara disputata a Torino. La Lazio dovrà affrontare la prossima gara senza Alessio Romagnoli, un’assenza che potrebbe influire sulla composizione della difesa. La squalifica è una delle conseguenze di un match intenso e combattuto, ma anche un promemoria per i giocatori riguardo la gestione della disciplina in campo.

