Giudice Sportivo, gli squalificati per la 22ª giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso i verdetti per gli squalificati per la 22ª giornata di Serie A

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso noti gli squalificati in vista della 22esima giornata di Serie A. Sono 11 i calciatori che salteranno il prossimo turno per una giornata di squalifica:

Amrabat (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Faraoni e Zaccagni (Verona), Ferrari (Sassuolo), Improta e Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Toloio (Atalanta), Tonelli (Sampdoria). Due turni di stop per Roberto Baronio, collaboratore dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, per «avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante».

In casa Lazio da segnalare la prima ammonizione per Joaquin Correa e la terza per Marco Parolo. Entrambi hanno rimediato il cartellino giallo contro il Cagliari. Con loro anche il tecnico Simone Inzaghi, al terzo provvedimento in Serie