Il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate Bastoni, una a Inzaghi. De Silvestri salterà la Lazio

Sono arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la 5ª giornata di ritorno di Serie A. Principali segnalazioni inerenti al Derby di Milano: una giornata di squalifica a Simone Inzaghi, due ad Alessandro Bastoni e 10 mila euro di multa a Lautaro Martinez.

Squalifiche di una giornata per le espulsioni di Theo Hernandez (com ammenda di 5 mila euro) e di Zaniolo in Roma-Genoa. Multa di 5 mila euro per Salernitana e Milan. Confermata – ovviamente – la giornata di squalifica a Lorenzo De Silvestri, che salterà il match contro la Lazio.

Duemila euro di sanzione e ammonizione a Pedro per la simulazione fatta contro la Fiorentina.