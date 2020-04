Giroud rinnova il contratto con il Chelsea fino al 2021

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea avrebbe rinnovato il contratto di Olivier Giroud per un’altra stagione

Colpo di scena nella situazione legata a Olivier Giroud, dopo essere stato prima ad un passo dalla Lazio e poi, negli ultimi giorni, in procinto di firmare a parametro 0 per l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea avrebbe deciso di rinnovare il contratto dell’attaccante francese di un altro anno, avvalendosi della clausola di rinnovo automatico inserita nel contratto. Sviluppi che, salvo sorprese, potrebbero complicare e non poco la corsa dei club interessati al giocatore.