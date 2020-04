Calciomercato Lazio, Giroud ad un passo dall’Inter

L’attaccante francese ha preferito Milano a Roma: accettata la proposta dell’Inter per la prossima stagione

La notizia che Giroud sarebbe potuto venire alla Lazio nella sessione invernale del calciomercato, ha tenuto sulle spine tanti tifosi che avevano creduto nel rinforzo di spessore del parco attaccanti.

Alla fine non se n’è fatto nulla perchè il Chelsea non ha trovato una valida alternativa, anche se la prima scelta del francese è sempre stata l’Inter, che lo aveva sedotto e poi abbandonato. A quanto riporta il Corriere dello Sport, pare che i nerazzurri siano riusciti a riconquistare la fiducia del giocatore che quindi si trasferirà a Milano in estate. L’ex Arsenal avrebbe accettato la proposta di un biennale con opzione per il terzo anno, anche se l’ingaggio sarà notevolmente ridotto. Nulla è ufficiale quindi la Lazio attende alla porta per un eventuale colpo di coda.