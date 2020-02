Giroud, dal Chelsea: «Comportamento irrispettoso dell’Inter»

Giroud, una fonte interna del Chelsea avrebbe rivelato i problemi legati al trasferimento del giocatore all’Inter

Olivier Giroud alla fine non è arrivato alla Lazio, così come non è andato al Tottenham oppure all’Inter. Eppure tra tutti questi club è proprio con i neroazzurri che si sarebbero verificati i problemi maggiori. Una fonte interna al Chelsea infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole.

«Il comportamento dell’Inter verso Olivier Giroud è stato molto irrispettoso. Hanno tenuto in stand-by un giocatore che ha un comportamento esemplare e che aveva dato la sua priorità all’Inter. Adesso Olivier rimarrà con noi e come al solito giocherà più partite nella seconda metà della stagione perché ha una mentalità di ferro ed è forte. Andrà all’Europeo, ne sono sicuro, è troppo importante nel gruppo».