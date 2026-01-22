Giovane Lazio, il Napoli fa sul serio! Le ultime

Giovane Lazio, il club azzurro intende presentare un’offerta all’Hellas Verona per l’attaccante brasiliano. Le novità

Il calciomercato invernale entra nella sua fase più incandescente e l’asse tra Napoli e Verona sta per generare uno dei colpi più onerosi della sessione. Dopo un corteggiamento iniziato a novembre e un’accelerazione decisa impressa negli ultimi giorni, il club partenopeo sembra aver sbaragliato la concorrenza per assicurarsi il talento brasiliano che ha incantato il Bentegodi.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha rotto gli indugi per chiudere l’operazione Giovane. La dirigenza azzurra, mossa da un gradimento espresso già mesi fa, è pronta a formalizzare un’offerta pesantissima per strappare il sì definitivo dell’Hellas Verona.

L’offerta del Napoli per Giovane: i dettagli

La strategia di Aurelio De Laurentiis e del DS Giovanni Manna è chiara: anticipare i tempi per evitare aste pericolose. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, entro la serata di oggi il Napoli presenterà una proposta ufficiale da 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, che include le garanzie necessarie richieste dal club scaligero per operare in un mercato complesso come quello di gennaio.

Il Verona, dal canto suo, avrebbe già dato una disponibilità di massima ad accettare tale somma, che permetterebbe una plusvalenza record per l’attaccante classe 2003 arrivato in estate dal Brasile. L’intesa tra i due club appare ormai in dirittura d’arrivo, subordinata solo alla finalizzazione degli ultimi dettagli burocratici e finanziari.

La beffa per la Lazio su Giovane

Il prepotente inserimento degli azzurri ha gelato le speranze della Lazio, che è rimasta aggrappata alla trattativa fino alle prime ore di stamattina. Il club di Claudio Lotito aveva provato a giocare la carta dello scambio, offrendo al Verona una base cash di circa 13-14 milioni di euro più il cartellino di Reda Belahyane, centrocampista che farebbe il percorso inverso tornando in gialloblù.

Tuttavia, il rilancio economico del Napoli per Giovane ha spostato l’ago della bilancia. La Lazio potrebbe rientrare in corsa soltanto nel caso in cui dovessero sorgere complicazioni impreviste nello scambio di documenti tra l’Hellas Verona e i campani, uno scenario che al momento appare improbabile data la determinazione della società azzurra.

Il futuro tattico di Giovane all’ombra del Vesuvio

L’acquisto di Giovane rappresenterebbe un innesto di enorme valore per la rosa di Antonio Conte. Il brasiliano, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, porterebbe quella freschezza e imprevedibilità necessarie per puntare ai vertici della classifica. Il suo arrivo sarebbe inoltre legato a un incastro perfetto con le uscite, in particolare quella di Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest.

La trattativa per Giovane è dunque ai dettagli finali: il Napoli lavora per fornire ogni garanzia al Verona e regalare alla piazza un nuovo idolo verdeoro, chiudendo una delle telenovele più avvincenti di questo gennaio.

