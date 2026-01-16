Giovane Lazio, occhi puntati in casa Verona! Le ultime novità di mercato

Giovane Lazio, è lui il profilo ideale per il reparto offensivo? La dirigenza è piombata sulle tracce del brasiliano: le informazioni emerse

In casa Lazio si continua a vivere ore decisive, tra sogni che svaniscono e nuove piste che prendono forma. Nelle ultime ore è arrivata una conferma importante sul fronte offensivo: Rayan non vestirà la maglia biancoceleste, almeno per ora. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il giovane talento brasiliano è destinato a trasferirsi al Bournemouth, chiudendo definitivamente una pista che aveva acceso l’immaginazione dell’ambiente laziale.

Una notizia che obbliga la dirigenza a ricalibrare le proprie strategie, ma che non frena l’operatività del club, già al lavoro per individuare alternative valide per rinforzare il reparto offensivo. Per la Lazio si tratta di un’occasione mancata, ma anche della conferma di come il mercato internazionale renda sempre più difficile competere su certi profili, soprattutto quando entrano in gioco società di Premier League con maggiore disponibilità economica.

Calciomercato Lazio, la dirigenza cambia rotta: serve un rinforzo offensivo

Archiviata la pista Rayan, la priorità della Lazio resta quella di puntellare il reparto offensivo. L’obiettivo è aggiungere qualità, alternative e imprevedibilità, senza stravolgere gli equilibri economici del club. In quest’ottica, la dirigenza biancoceleste sta valutando profili già inseriti nel contesto della Serie A, capaci di garantire un impatto più immediato. Ed è proprio in questo scenario che prende quota un nome nuovo, che arriva direttamente dal campionato italiano.

Calciomercato Lazio, spunta Giovane: interesse per l’esterno del Verona

Secondo quanto filtra, la Lazio avrebbe individuato in Giovane, attaccante brasiliano dell’Hellas Verona, un profilo interessante su cui lavorare. Il ragazzo è un esterno offensivo rapido, tecnico, abile nell’uno contro uno e capace di giocare su più posizioni del fronte d’attacco.

Il suo nome rappresenta una pista concreta, anche perché il giocatore conosce già il campionato italiano e potrebbe inserirsi con maggiore facilità nei meccanismi della squadra. Rispetto all’operazione Rayan, si tratterebbe di un investimento più sostenibile, in linea con i parametri economici della Lazio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, la Cremonese insiste per l’uomo di Sarri: Belahyane nel mirino