Calciomercato
Calciomercato Lazio, la Cremonese insiste per l’uomo di Sarri: Belahyane nel mirino
Calciomercato Lazio, i grigiorossi proseguono sulla pista biancoceleste ma c’è un’alternativa! I dettagli sulla trattativa
Nel quadro del calciomercato Lazio emerge con forza l’interesse della Cremonese per Reda Belahyane. I grigiorossi continuano a spingere per il centrocampista classe 2004 di proprietà della Lazio, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto mediano in vista della seconda parte di stagione.
La Cremonese valuta Belahyane come un innesto funzionale, giovane ma già pronto, e resta in attesa di sviluppi sul fronte della formula dell’operazione, che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.
Calciomercato Lazio, alternativa Hamer
Parallelamente, il club lombardo tiene aperta anche un’altra pista: quella che porta a Gustavo Hamer, centrocampista dello Sheffield United. Un profilo più esperto rispetto a Belahyane, che rappresenterebbe un’alternativa nel caso in cui la trattativa con la Lazio non dovesse andare a buon fine.
La situazione resta in evoluzione, con la Lazio chiamata a valutare le proprie strategie tra entrate e uscite, mentre la Cremonese continua a muoversi con decisione sul mercato.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo
News
Biglietti Lazio Roma Women, svelate le modalità d’acquisto per la gara di Coppa Italia! Il comunicato
Biglietti Lazio Roma Women, sono state rese note tutte le info in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida...
Giovane Lazio, occhi puntati in casa Verona! Le ultime novità di mercato
Giovane Lazio, è lui il profilo ideale per il reparto offensivo? La dirigenza è piombata sulle tracce del brasiliano: le...
Lazio Como, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della prossima sfida di Serie A!
Lazio Como, attiva la vendita dei tagliandi per la sfida di lunedì 19 gennaio allo Stadio Olimpico! Le ultime sulla...