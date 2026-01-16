Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Lazio, la Cremonese insiste per l’uomo di Sarri: Belahyane nel mirino

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo897242
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio Serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Reda Belahyane

Calciomercato Lazio, i grigiorossi proseguono sulla pista biancoceleste ma c’è un’alternativa! I dettagli sulla trattativa

Nel quadro del calciomercato Lazio emerge con forza l’interesse della Cremonese per Reda Belahyane. I grigiorossi continuano a spingere per il centrocampista classe 2004 di proprietà della Lazio, considerato un profilo ideale per rinforzare il reparto mediano in vista della seconda parte di stagione.

La Cremonese valuta Belahyane come un innesto funzionale, giovane ma già pronto, e resta in attesa di sviluppi sul fronte della formula dell’operazione, che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Lazio, alternativa Hamer

Parallelamente, il club lombardo tiene aperta anche un’altra pista: quella che porta a Gustavo Hamer, centrocampista dello Sheffield United. Un profilo più esperto rispetto a Belahyane, che rappresenterebbe un’alternativa nel caso in cui la trattativa con la Lazio non dovesse andare a buon fine.

La situazione resta in evoluzione, con la Lazio chiamata a valutare le proprie strategie tra entrate e uscite, mentre la Cremonese continua a muoversi con decisione sul mercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×