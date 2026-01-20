Giovane Lazio, nuovi contatti con l’Hellas Verona! Gli aggiornamenti

Giovane Lazio, anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra i biancocelesti e l’Hellas Verona per l’attaccante. Gli aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio entra in una fase caldissima, con la dirigenza biancoceleste decisa a regalare al tecnico un nuovo innesto di qualità per il reparto offensivo. Al centro delle trattative c’è un profilo che sta infiammando le cronache sportive degli ultimi giorni: il talento brasiliano dell’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato dal portale di Gianlucadimarzio.com, la società capitolina ha identificato in Giovane l’obiettivo prioritario per rinforzare la rosa in questa sessione invernale del 2026.

Lazio e Giovane: un obiettivo concreto per l’attacco

L’interesse per l’attaccante verdeoro non è affatto passeggero. Giovane, classe 2003, è diventato rapidamente uno dei profili più interessanti della Serie A grazie a una prima parte di stagione condita da gol e assist preziosi. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su di lui già da diverse settimane, vedendo nel brasiliano il rinforzo ideale capace di agire sia come esterno offensivo che come seconda punta.

La trattativa con il Verona per il brasiliano

La giornata di oggi, martedì 20 gennaio, ha segnato un passo in avanti significativo. I biancocelesti hanno avuto nuovi contatti ufficiali con l’Hellas Verona per cercare di trovare un punto d’incontro sulle cifre e sulla formula del trasferimento. Nonostante la valutazione del club scaligero sia importante — si parla di una base di circa 15-18 milioni di euro — la Lazio sta cercando di ammorbidire le richieste inserendo alcune contropartite tecniche.

La trattativa per Giovane prosegue serrata: le parti sono al lavoro per limare il conguaglio economico che i capitolini dovrebbero versare nelle casse gialloblù per sbloccare definitivamente l’affare.

