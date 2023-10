Giordano: «Zaccagni? Se la caviglia migliora con l’Inghilterra per me giocherà»

Giordano, l’ex biancoceleste ai microfoni di Radiosei è intervenuto parlando di Zaccagni e non solo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato delle prossime sfide della Nazionale nonostante lo scandalo calcioscommesse, soffermandosi su Zaccagni

PAROLE – Devi ricompattare un gruppo. Ora c’è molta confusione, si rischia di farne ancora di più buttando nomi a casaccio. Il fatto che la polizia sia a Coverciano rende difficile parlare di calcio. C’è da giocare però, c’è da fare risultato con Malta per poi andare in Inghilterra. Zaccagni? Se la caviglia si asciuga un pochino, potrebbe farcela per martedì a Wembley. Bonaventura? E’ stato bravo, da grande professionista a mantenere il livello. E la sua Fiorentina è una squadra nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione, hanno una rosa veramente importante e di qualità