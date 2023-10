Giordano su Marusic: «E’ un buon giocatore, senza impennate ma affidabile»

Giordano, l’ex biancoceleste esprime il suo parere ai microfoni di Radiosei sul giocatore montenegrino: le sue parole

PAROLE – Non farà mai bruttissime partite né grandi gare. Forse qualche anno fa pensavamo ad un giocatore che aveva un margine di crescita più ampio. Mi sembra sia rimasto lì, senza impennate, ma affidabile. Fa parte di un buon gruppo e questo è. Vorrei che in 38 partite ce ne fossero 3-4 in cui il migliore in campo è lui. Certo, per fare il vero salto di qualità in quel ruolo servirebbe un giocatore con esperienza internazionale e grande qualità. Non è facile trovare occasioni simili, a prezzi abbordabili