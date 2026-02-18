Giordano: «Non si può ricucire il rapporto con i tifosi. Lotito lo stadio lo fa per sé, non per la Lazio!»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul progetto dello stadio Flaminio e sulla protesta dei tifosi biancocelesti

Il progetto per il recupero dello stadio Flaminio continua a far discutere l’ambiente biancoceleste. Dopo la presentazione ufficiale da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito,il dibattito si è acceso tra tifosi e non solo! Tra le voci più autorevoli c’è quella di Bruno Giordano, il quale ha commentato l’iniziativa ai microfoni de Il Corriere della Sera. Le sue parole:

«Il Flaminio è la vera casa del tifo biancoceleste. Questo stadio rappresenta la nostra storia. Lotito farebbe qualcosa di molto gradito al popolo biancoceleste ma anche alle casse del club. Lo farebbe quindi per se stesso, per aumentare gli introiti. Ma ormai non credo si possano ricucire i rapporti che adesso sono ai minimi storici».

Calciomercato Lazio LIVE: permane l’interesse per Gomez!

Il nuovo stadio viene visto come un investimento strategico capace di aumentare ricavi, attrattività e competitività. Tuttavia, il successo dell’operazione dipenderà anche dalla capacità del club di ricostruire un clima di fiducia.