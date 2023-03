Giordano : «Romagnoli diventerà l'erede di Bonucci in Nazionale, Zaccagni...»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste commenta la presenza in Nazionale di Romagnoli e le non convocazioni di Zaccagni e Casale

NAZIONALE – Casale non credo che in questo momento possa aiutare molto la Nazionale. Parliamo di un esordiente che sta alternando ottime gare ad alcuni errori che nella crescita di un calciatore ci possono stare.

Diverso il discorso per Zaccagni e Romagnoli, loro hanno già un percorso importante ed hanno già vestito l’azzurro. Credo che a breve Romagnoli possa diventare il sostituto naturale di Bonucci. Lo vedo sereno, convinto delle proprie qualità.

Dopo Kim e Smalling, per rendimento, c’è lui in serie A. Il difensore della Lazio può dare tanto, ma non sono due-tre giocatori che possono stravolgere il livello di questa nazionale, a meno che non escano fenomeni assoluti stile Messi