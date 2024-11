Giordano: «Rigore? Dalle immagini si vede benissimo che Zortea prende prima la palla. Ayroldi ha fatto malissimo!»

Bruno Giordano ha commentato l’arbitraggio di Giovanni Ayroldi nella partita di ieri sera tra la Lazio ed il Cagliari

Bruno Giordano su Rai Due ha analizzato gli episodi dubbi della partita dell’11a giornata tra la Lazio ed il Cagliari.

LE PAROLE – «Rigore? Dalle immagini si vede benissimo che Zortea prende prima la palla e allora siamo sempre alla stessa domanda: perché il VAR non è intervenuto? E’ sbagliato il fatto che i varisti abbiano sostenuto la scelta presa sul campo da Ayroldi. Di solito un questi contrasti chi tocca prima il pallone ha sempre ragione. Rosso per Yerry Mina? E’ assurdo, Ayroldi ha fatto malissimo. Bergonzi ci ha fatto vedere benissimo che l’arbitro non guarda il contatto tra il giocatore del Cagliari e Castellanos».