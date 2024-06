Giordano: «Luis Alberto è stato uno dei migliori calciatori del nostro campionato. Su Castellanos vi dico che…». Le parole dell’ex giocatore

Lazio attiva sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tanti i nomi accostati al club biancoceleste. Sul tema si è espresso Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei.

PAROLE– «Per me Noslin è più prima punta, uno in grado di dettare la profondità. Ha fatto anche dei gol molto belli. Cabal mi piace, ha anche qualche dote offensiva perché quando va in attacco sa anche come mettere il pallone. A noi manca un giocatore così. L’importante adesso è annunciare l’allenatore e poi mettersi a lavorare con lui per il mercato su ci la valutazione la daremo più in là. Doig invece è un giocatore più fisico e più prestante. Meno bravo in attacco, ma più solido in difesa. A me in quei ruoli piacciono molto Gallo e Dorgu ».

LUIS ALBERTO– «Luis Alberto ci lascia e palla tra i piedi è stato uno dei migliori calciatori del nostro campionato. Indubbiamente però oltre agli assist, va ricordato il suo comportamento non proprio da leader, anzi… ».

CASTELLANOS– «Certo è che la prossima stagione la Lazio dovrà avere tre attaccanti in rosa e non due, proprio per evitare di essere corti viste le tre competizioni. Castellanos potrebbe andare via? Va bene purché si investa tutto su una punta forte da 25/30 milioni. Allora in quel caso sarei favorevole anche a tenere solo due punte. Isaksen, Zaccagni e Colpani con una quarta ala sarebbero perfetti per l’attacco biancoceleste ».