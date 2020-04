Lazio, Giordano: «Ritiro di 30 giorni per la ripresa? Ci sta tutto»

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua in merito ad’ un eventuale ripresa del campionato

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha parlato della possibilità di ripartenza dopo un lungo ritiro. Ecco le sue parole rilasciate a TMW Radio:

«C’è voglia di ripartire nel mondo del calcio. Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro? Per il calcio di oggi è un problema, perché non sono abituati ai ritiri che facevamo noi. L’ultimo anno alla Lazio abbiamo fatto praticamente un ritiro lungo un anno. Oggi non è più così. Forse una volta c’era voglia anche di fare gruppo, cosa che forse manca attualmente. Un ritiro di 30 giorni per riprendere il campionato ci sta tutto. Milinkovic? Più determinante di Luis Alberto».