Giordano: «Lazio squadra troppo pulita. Le manca questa cosa»

Giordano: «Lazio squadra troppo pulita. Ecco cosa le manca». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato dei passi falsi della Lazio in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Passi falsi? Magari fosse solo Monza. Quando capisci che non è giornata e ti arriva quel regalo sui piedi di Vecino, poi andrebbe giocata un’altra partita. Una di quelle sporche, furbe. Il contrario può capitare quando c’è una gara pulita e molto tecnica, ma non era quello il caso. Non sfruttare quel regalo è un delitto. Secondo me è anche una questione di applicazione, non puoi portarti il nemico in casa, perché prima o poi paghi caro. La Lazio è una squadra fin troppo pulita, non ha giocatori che perdono un po’ di tempo con qualche malizia, anche nei momenti decisivi. E’ una caratteristica, fa parte del pacchetto».