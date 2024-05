Giordano: «Al campionato della Lazio do un 6. Ecco CHI comprerei sulla trequarti…». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato della stagione e del calciomercato della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «L’Atalanta non fa sconti a nessuno, hanno la mentalità giusta. La Lazio deve prendere insegnamento. Tudor ha fatto quello che doveva fare, tutto sommato ha fatto bene. Ora non mi sento di dare un giudizio, ne riparleremo l’anno prossimo. Mi sembra giusto dare la possibilità all’allenatore di far giocare la squadra secondo le sue idee, acquistando i giocatori giusti. Dopodiché il prossimo anno lo si giudicherà in base a quello che dirà il campo. La società è stata chiara rispetto alla strada che intende seguire sul mercato, dovrà esserlo anche Tudor alla fine di questa sessione di mercato. La Lazio dovrà muoversi sul mercato anche rispetto agli esterni di centrocampo. Riguardo alla trequarti un giocatore come Colpani potrebbe rappresentare il sostituto di Luis Alberto.

Guendouzi non è apprezzato dall’allenatore, sono state emblematiche le parole di ieri in questo senso. Il centrocampista francese mi piace ma se dovesse essere ceduto porterebbe dei soldi da poter reinvestire sul mercato. Per me il centrocampo di quest’anno può andare bene anche nella prossima stagione. L’allenatore dovrà anche lui assumersi le proprie responsabilità. Evidentemente per caratteristiche e per tipologia di gioco Tudor preferisce Kamada al centrocampista francese. Al campionato do un 6/6,5, nella media, anche se dopo l’anno scorso ci si aspettava qualcosa in più. La Lazio deve approfittare dei passi falsi di squadre più attrezzate».