Giordano: «Lazio, bene gli elogi, ma ora non bisogna abbassare la tensione» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato dopo la sfida tra Lazio e Atletico Madrid.

LE PAROLE- «Bene gli elogi, ma guai ad abbassare la tensione. La partita contro l’Atletico dimostra che spesso, sono gli episodi a fare la differenza. Resta una grande partita, il carattere e la tenacia della Lazio. Le prossime due partite la Lazio deve fare il pieno. Servono 6 punti contro Monza e Torino. Servono due vittorie, in un modo o nell’altro. Il distacco altrimenti comincerebbe ad essere grande e potrebbe indirizzare in negativo la stagione. Va poi considerato che dopo queste due partite in casa, andrai a Milano contro i rossoneri. Ora l’insidia più grande per la Lazio è l’ambiente e sé stessa. Questo gruppo ha bisogno di sentire sempre la tensione e la pressione. Ora servono pochi elogi e tanta concentrazione. Giusto dare il merito, ma adesso è obbligatorio vincere le prossime due»